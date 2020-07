Bimba di 4 anni muore dopo essere stata violentata e picchiata: era stata trovata semi-nuda in un bosco (Di martedì 7 luglio 2020) Bimba di 4 anni muore dopo essere stata violentata e picchiata: era stata trovata semi-nuda in un bosco È stata trovata semi-nuda in un bosco ma ancora viva la piccola Eileen Salome Segura Vega, 4 anni, scomparsa la scorsa settimana mentre giocava con i suoi amici a Puerto Alegría, nel municipio di Garzón, nel dipartimento di Huila, in Colombia. La Bimba è morta in ospedale a causa delle lesioni multiple riportate dopo essere stata violentata e picchiata dal suo aggressore. Al momento del ritrovamento accanto a lei c’era un uomo di 27 anni che è il principale sospettato. Eileen Salome Segura Vega era svanita nel nulla lo scorso 29 giugno, mentre giocava con alcuni amici. dopo giorni di ricerche, è stata trovata priva di conoscenza e trasferita alla Clínica Medilaser de Neiva, dove è morta sabato scorso per le lesioni multiple ... Leggi su tpi

LegaSalvini : PAZZESCO. LA BUFALA DELLA BIMBA MIGRANTE PER IMPIETOSIRE L'OPINIONE PUBBLICA ORE DI RICERCHE AL CONFINE FRA ITALIA… - clastella2017 : RT @CPIPescara: Ora inginocchiatevi per un valido motivo. RIP giovane vittima innocente?? - SabrinaSunny24 : RT @AdrianoSiro: Ho scoperto per caso che una signora che lavora part time nell'ufficio accanto, ha fatto domanda al comune per l'assistenz… - Emilystellaemi2 : RT @ANavetto: @Emilystellaemi2 Grazie mille, è la nostra bimba pelosa e nonostante abbia nove anni per noi è sempre cucciola ?? - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Il sindaco di Atlanta, l'afroamericana Keisha Lance Bottoms, ha accusato i manifestanti di aver oltrepassato il limite. Spi… -