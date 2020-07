Bimba di 2 anni stuprata in ospedale: era in isolamento per Coronavirus (Di martedì 7 luglio 2020) Una bambina di soli due anni è stata violentata mentre si trovava nel reparto di isolamento per Coronavirus in un ospedale di Pretoria, in Sudafrica. Una bambina di appena due anni sarebbe stata violentata mentre era ricoverata in un reparto di isolamento per Coronavirus nell’ospedale universitario Dr. George Mukhari di Pretoria, in Sudafrica. Le accuse … L'articolo Bimba di 2 anni stuprata in ospedale: era in isolamento per Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

