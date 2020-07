Appuntamenti Luglio 2020 ad Azzano Decimo (Di martedì 7 luglio 2020) Incontri con l’autore, cinema all’aperto e spettacoli musicaliRassegna incontri con l’autore ANDAR PER…* L’estate della Biblioteca civica si tinge di viaggio…Inizia il ciclo di incontri con l’autore!Presso la Barchessa di Villa Ceschelli-Biblioteca Civica di Azzano Decimo, viale Rimembranze 1, ore 20.45mercoledì 8 Luglio: Paolo Patui autore del libro “Scusate la polvere”mercoledì 15 Luglio: Angelo Floramo, Mauro Daltin e Alessandro Venier autori del libro “Il fiume a bordo”mercoledì 22 Luglio: Božidar Staniši? autore del libro “La giraffa in sala d’attesa”CINEMA ALL’APERTO**Quattro imperdibili film sotto le stelle…piazza Libertà, ore 21.15giovedì 9 Luglio: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” film di ... Leggi su udine20

Francesco Gabbani, Max Gazzè e Massimo Ranieri saranno tra i protagonisti di Mont’Alfonso sotto le stelle. Si tratta di un nuovo Festival tra le secolari mura della Fortezza di Mont’Alfonso, a Casteln ...

È Andrea Occhipinti, produttore e distributore cinematografico, CEO di Lucky Red e Amministratore delegato di Circuito Cinema, il protagonista del secondo appuntamento di “UNIPR On Air”, l’iniziativa ...

