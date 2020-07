Adriana Volpe e Andrea Denver a “Ogni mattina” e Alessio Viola dice una frase che mette in crisi il matrimonio della Volpe (Di martedì 7 luglio 2020) Il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola non sta andando benissimo in termini di ascolto. I conduttori, anche se bravissimi e simpaticissimi, stanno avendo difficoltà a far prendere il volo a questo nuovo format. Adriana Volpe, forse per provare a far alzare un po’ gli ascolti, abbastanza deludenti fino ad ora, ha invitato in studio il suo amico e compagno di avvenute del Grande fratello vip, Andrea Denver. Il rapporto tra i due all’interno della casa del Grande fratello ha insospettito i telespettatori perché sembravano molto vicini e non solo come amici. Adriana Volpe e Andrea Denver all’interno della casa del Grande Fratello I due, quando erano all’interno della casa del Grande fratello vip, hanno fatto parlare molto di loro perché, oltre che amici, sembravano anche attratti l’uno dall’altra tanto ... Leggi su baritalianews

