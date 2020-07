Watchmen: Damon Lindelof invita chiunque a ideare la seconda stagione, ma lui non sarà coinvolto (Di lunedì 6 luglio 2020) Damon Lindelof incita nuovi creativi a raccogliere la sua eredità in Watchmen visto che lui è determinato a non tornare per una seconda stagione. Ormai sono in pochi i fan che sperano ancora di vedere Damon Lindelof alla guida della seconda stagione di Watchmen. Lo showrunner della serie HBO invita chiunque a ideare il plot dei nuovi episodi visto che lui non ci sarà. Ecco la ragione. Nel corso di un'intervista a Collider, Damon Lindelof ha confessato di sentire di aver già detto tutto sul materiale di partenza, lo splendido fumetto di Alan Moore: "Non si tratta nemmeno di aver esaurito ciò che volevo dire, Si tratta di voler onorare ciò che Watchmen era prima che ne facessi parte. L'eredità di Watchmen è ciò ... Leggi su movieplayer

Nel corso di un'intervista a Collider, Damon Lindelof ha confessato di sentire di aver già detto tutto sul materiale di partenza, lo splendido fumetto di Alan Moore: "Non si tratta nemmeno di aver esa ...

