Uomini e Donne | Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? Parla lei (Di lunedì 6 luglio 2020) Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono in crisi dopo la partecipazione al Trono Classico? L’ex corteggiatrice si è confidata con l’influencer Deianira Marzano. Il pubblico di Uomini e Donne è sempre molto attento. In particolare su Instagram, dove riesce a cogliere ogni singolo dettaglio di quello che accade sui profili social … L'articolo Uomini e Donne Giulio Raselli e Giulia D’Urso in crisi? Parla lei è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - GiusyPoppi : @KitCooler @HuffPostItalia Parlare di nulla anche no ..ribadisco il mio concetto ,il volto delle donne opera di Dio… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri solo al battesimo di Bianca -