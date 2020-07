Roma, nudi nella fontana di piazza Trilussa: “Basta invasione!”, ma non è nota la nazionalità (Di lunedì 6 luglio 2020) I nostri contatti ci segnalano uno screenshot di un post pubblicato su Facebook che mostra l’immagine di due uomini nudi intenti a farsi un bagno dentro la fontana di piazza Trilussa, a Roma. Il post è accompagnato da una didascalia che lascia intendere che si tratti di due stranieri. Questo schifo non lo vogliamo, basta invasione. Rimandiamoli a casa loro! L’immagine e l’episodio sono reali. Come scrive Il Tempo in un articolo del 4 luglio 2020 a denunciare il caso è stato un consigliere di Fratelli d’Italia nonché vicepresidente dell’assemblea capitolina. Le immagini fanno parte di un video girato a Roma, in piazza Trilussa, che mostra due uomini – uno nudo e uno seminudo – farsi il bagno nella fontana. Il consigliere di Forza Italia ha dichiarato: Dopo i bagni nelle fontanelle di San Giovanni e di largo di ... Leggi su bufale

