Random è single dopo Amici Speciali | Smentito il flirt con Gaia Gozzi (Di lunedì 6 luglio 2020) dopo Amici Speciali Random è ufficialmente single e ha voluto smentire il presunto flirt con l’amica e collega Gaia Gozzi. Ecco i dettagli. Amici Speciali è ormai finito, ma ha lasciato tante emozioni nel cuore dei protagonisti e dei telespettatori. La prima edizione di questo talent è stata ricca di momenti divertenti e di grande … L'articolo Random è single dopo Amici Speciali Smentito il flirt con Gaia Gozzi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Random single

MeteoWeek

Amici Speciali è ormai finito, ma ha lasciato tante emozioni nel cuore dei protagonisti e dei telespettatori. La prima edizione di questo talent è stata ricca di momenti divertenti e di grande talento ...Anche se a un orario un po’ scomodo per noi italiani, l’EA Play 2020 è finalmente andato in onda. Le aspettative per l’evento di Electronic Arts di quest’anno erano altre, visto che i nuovi annunci ci ...