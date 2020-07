Piazza Affari, dividendi di oggi 6 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – oggi, lunedì 6 luglio, in Borsa staccano la cedola del dividendo le seguenti società: BasicnetISIN: IT0001033700Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,12 euroData di pagamento: 08/07/2020Avviso Borsa Italiana del 26/06/2020 n. 17022 HeraISIN: IT0001250932Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,10 euroData di pagamento: 08/07/2020Avviso Borsa Italiana del 30/04/2020 n. 11361 La DoriaISIN: IT0001055521Mercato: MTADividendo ordinarioImporto per azione: 0,1825 euroData di pagamento: 08/07/2020Avviso Borsa Italiana del 11/06/2020 n. 15804 (Foto: © Jakub Jirsák / 123RF) Leggi su quifinanza

