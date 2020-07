Parla l’ex agente di Lorenzo Insigne: “Non so se chiuderà la carriera a Napoli” (Di lunedì 6 luglio 2020) Lorenzo Insigne torna ad ottenere consensi. Il capitano del Napoli ha messo la firma sul successo azzurro di ieri sera sulla Roma, siglando il 2-1 con il suo proverbiale tiro a giro. Un colpo provato e riprovato studiando l’idolo dell’infanzia Alessandro Del Piero. Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha Parlato a Marte Sport Live dell’attaccante azzurro dopo la bella vittoria contro la Roma. “La trasformazione di Insigne è merito di Gattuso. Lorenzo ha bisogno di sentire l’appoggio dell’allenatore, è fondamentale per lui. Non so se chiuderà la carriera a Napoli, non è una domanda da rivolgere a me. Sta facendo bene, quindi potrebbe continuare in azzurro. Adesso è al centro del progetto. Il goal? Forse con il pubblico Insigne avrebbe sentito una maggiore pressione nel provare quel tiro con il rischio di ... Leggi su calciomercato.napoli

