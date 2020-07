Non ce l’ha fatta Giuseppe Rizza: l’ex Juventus è morto a 33 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ deceduto all’età di 33 anni Giuseppe Rizza, ex calciatore del settore giovanile della Juventus. Un mese fa l’emorragia cerebrale che fece scattare l’allarme, con le condizioni aggravatesi nel corso delle ore successive. Il risveglio dal coma sembra poter lasciare qualche speranza il 22 giugno, ma così non è stato. Oggi Rizza, ex compagno tra gli altri anche di Marchisio e Giovinco, è morto. I messaggi di cordoglio alla famiglia stanno arrivando in queste ore. Leggi su sportface

