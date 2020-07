No, i Carabinieri non hanno scoperto che «il video del ragazzo di colore che cucina il gatto» è un falso (Di lunedì 6 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Lunedì 6 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità dell’informazione, pubblicata il 2 luglio su Facebook secondo cui «il video del ragazzo di colore che cucina il gatto» sarebbe in realtà stato girato utilizzando un peluche e un attore pagato 50 euro. Questa scoperta sarebbe stata fatta dai Carabinieri. Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento è al filmato, girato il 30 giugno 2020 nei pressi della stazione di Campiglia Marittima (in provincia di Livorno) da alcuni passanti, che immortala un uomo impegnato a cucinare un gatto per ... Leggi su facta.news

