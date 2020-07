Nastri d’argento 2020 streaming: dove vedere la premiazione al Maxxi (Di lunedì 6 luglio 2020) Nastri d’argento 2020 streaming: dove vedere la premiazione al Maxxi Una location diversa dal solito per via della pandemia quella scelta per la cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento 2020: questa sera, 6 luglio 2020, la 74esima edizione del premio cinematografico si terrà al Museo Maxxi di Roma, ma senza red carpet e senza far salire gli artisti sul palco per la consegna del prestigioso riconoscimento. Una serata che verrà dedicata ad Ennio Morricone, il celebre compositore scomparso proprio oggi all’età di 91 anni. A condurre la serata è Anna Ferzetti. Ma dove vedere la cerimonia in diretta tv e streaming? Vediamo qui di seguito tutte le informazioni. Nastri d’argento 2020 streaming: dove vedere la cerimonia È possibile vedere la 74esima edizione dei Nastri d’Argento in diretta su Rai Movie a partire dalle ... Leggi su tpi

RaiNews : Nastri d’argento: 'Favolacce' miglior film, la regia va a Garrone per 'Pinocchio' che vince sei premi. - WeCinema : Buon compleanno Lollo! Classe 1927, compie oggi gli anni #GinaLollobrigida, tra le attrici italiane più note al mon… - salvatori_luigi : RT @repubblica: Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI] [aggior… - repubblica : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' [di CHIARA UGOLINI]… - hansbios : Nastri d'argento in omaggio a Morricone. Il miglior film è 'Favolacce'. Sei premi a 'Pinocchio' -

Ultime Notizie dalla rete : Nastri d’argento Damiano e Fabio D’Innocenzo: «I ricordi di noi bambini legati al sesso. L’infanzia non ha retropensiero» Corriere della Sera