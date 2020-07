Meteo ROMA: settimana con CALDO moderato (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo su ROMA resterà soleggiato per tutta la prima parte della settimana, con CALDO che non sarà però così eccessivo. Ci sarà l'anticiclone, ma con scarso contributo africano. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 36 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Martedì 7: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 38 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Mercoledì 8: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 4800 ... Leggi su meteogiornale

