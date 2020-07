Messi regista avanzato prolunga la vita di Setién al Barcellona (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo 45 minuti, il Barcellona era già avanti 3-1, con il 70,8% di possesso palla e otto tiri in porta su uno dei campi più complicati della Liga. Alla fine il risultato sarà 4-1, e sarà il frutto del tridente. Setién, stanco della tempesta di critiche, ha sparigliato le carte e ha schierato contro il Villarreal un 4-4-2 che nascondeva un diamante: Messi come regista avanzato, appena dietro a Suárez e Griezmann. D’un tratto, come scrive La Vanguardia, il Barcellona “ha ritrovato il sorriso”, “con ritardo” ma l’ha fatto. La squadra si è finalmente sentita a suo agio, in un formato che presenta alcuni inconvenienti (ad esempio la mancanza di ampiezza) ma molti vantaggi. Un sistema ideale per ristabilire la complicità tra i big d’attacco. Una soluzione che in vista del Napoli in Champions ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Messi regista Messi regista avanzato prolunga la vita di Setién al Barcellona IlNapolista Morto Ennio Morricone, tutte le colonne sonore dei film e le candidature agli Oscar e i premi vinti

La morte di Ennio Morricone ci mette di fronte a un assioma chiarissimo: una figura capace di permeare nel mondo del cinema con colonne sonore che hanno accompagnato la nostra storia, non muore mai. S ...

Il Far East numero 22 mette sul piedistallo la Cina con "Better Days"

3000 accrediti da 45 paesi e 25.000 voti per stabilire i vincitori degli Audience Awards 2020: ecco l’edizione digitale del Far East Film Festival raccontata attraverso i numeri. E i numeri raccontano ...

