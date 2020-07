Lucchini a ISP: “Atalanta, con Gasp Champions possibile. Samp, che errore l’addio di Pazzini!” (Di lunedì 6 luglio 2020) Di Federico MarianiDal campo da calcio di Castelnuovo Bocca d’Adda agli stadi di Serie A. Il percorso di Stefano Lucchini ha avuto inizio nel piccolo paese del Basso Lodigiano e da lì non si è più fermato, proseguendo in continua ascesa con tappe a Cremona, Terni, Empoli e Genova, sponda Sampdoria. Con i blucerchiati ha persino assaporato, seppur in maniera fugace, l’elettrizzante atmosfera della Champions League. Il difensore classe 1980 ha dato tutto per la maglia del club ligure, vivendo in prima persona l’apoteosi del quarto posto nel 2010 e la discesa all’inferno della B nella stagione seguente. Dopo l'esperienza alla Samp, Lucchini ha scelto l’Atalanta, contribuendo alla salvezza storica dei nerazzurri, penalizzati di 6 punti nel 2011/12 per le vicende del calcioscommesse. Un risultato clamoroso che ha gettato basi solide per la ... Leggi su itasportpress

