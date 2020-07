La forza di Yuumi: qualcuno vorrebbe cancellare la gattina di Runeterra (Di lunedì 6 luglio 2020) Esiste un termine per dei personaggi, delle armi o delle magie presenti all’interno dei giochi e particolarmente potenti… troppo potenti, questo termine è OP, ovvero Over Powered. Bene, oggi parleremo di quello che forse è il personaggio più odiato ( non a livello di Lore, essendo un personaggio dolcissimo) dalla community di League of Legends, stiamo parlando di Yuumi, la gattina magica. Personaggio introdotto l’anno scorso, Yuumi è il support definitivo, con potenti abilità di cura e di buff, unita alla sua eccezionale abilità di potersi attaccare ad un compagno, divenendo praticamente invulnerabile e buffando al limite del possibile il suo “portatore”, l’hanno resa uno dei personaggi più vietati e più bannati dai server dedicati alla guerra di Runeterra. La Riot Games ha spiegato più e ... Leggi su esports247

esports247_it : La forza di Yuumi: qualcuno vorrebbe cancellare la gattina di Runeterra -

Ultime Notizie dalla rete : forza Yuumi Perchè non eliminare Yuumi? Risponde Riot Powned.it