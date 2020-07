Juventus, infortunio Chiellini: tutta la verità sul ritorno in campo del capitano! (Di lunedì 6 luglio 2020) infortunio Chiellini- Ci siamo, Giorgio Chiellini scalda i motori e si prepara a far ritorno in campo in vista dei prossimi giorni. Come anticipato da mister Sarri, il capitano bianconero sarebbe ormai a un passo dal ritorno a pieno ritmo. Possibile convocazione già in vista della sfida di domani contro il Milan, anche se lo staff medico bianconero non correrà alcun tipo di rischio da questo punto di vista. infortunio Chiellini, semaforo verde: fine del calvario Dopo un ritorno molto soft e easy prima dell’interruzione del campionato, il capitano bianconero ha lavorato attentamente sulla sua condizione fisica per cercare di essere al top per il rush finale e per il ritorno imminente della Champions League. Leggi anche: Mandzukic Juventus, il croato ritorna in Italia dopo la rescissione con l’Al Duhail Come accennato, Chiellini potrebbe far ritorno tra i ... Leggi su juvedipendenza

