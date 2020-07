Inter, Marotta: “Conte è molto arrabbiato”. Poi la frecciata a Lautaro Martinez (Di lunedì 6 luglio 2020) Il ko Interno dell'Inter contro il Bologna ha messo in luce i tanti limiti della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri hanno subito una rimonta da un avversario che giocava in dieci e questo rende forse ancor più grave la sconfitta. Dopo il match Conte e Marotta hanno avuto un lungo confronto con i giocatori e all'indomani del ko l'ex dirigente bianconero ha parlato del momento della squadra.Marotta: "Lautaro? MOMENTO INVOLUTIVO"caption id="attachment 759853" align="alignnone" width="300" Marotta Inter (getty images)/captionQueste le sue parole ai microfoni di SkySport: "Rimane la grande amarezza, la grande delusione per non aver ottenuto tre punti anche alla luce di quella che è stata un'ottima prestazione nella parte iniziale della gara soprattutto per gli episodi, vedi il rigore che avrebbe potuto portarci sul 2-0. Nel dopo partita ci siamo ... Leggi su itasportpress

FBiasin : Prima di comprare nuove e luccicanti lampadine bisogna sistemare l’impianto elettrico, altrimenti continueranno a s… - FcInterNewsit : Post Inter-Bologna, Conte furibondo negli spogliatoi: un'ora a colloquio con Marotta, Ausilio e Oriali - tuttosport : #Inter, #Marotta: '#Conte molto arrabbiato'. Poi la stoccata a #Lautaro ed #Eriksen ??? ?? - passione_inter : Il rimprovero di Marotta a Lautaro: 'Deve ritrovare serenità, condizionato dalle voci di mercato' -… - it_inter : #Marotta su #Lautaro: 'L'Inter non vuole mai vendere i giocatori più importanti. Adesso deve ritrovare quella seren… -