Innovazione, è realtà lo scienziato robot capace di aiutare la ricerca (Di lunedì 6 luglio 2020) Ha un costo approssimativo di circa 110mila euro e può lavorare senza sosta durante le varie fasi della ricerca: si tratta di un robot programmabile sviluppato dagli esperti dell’Universita’ di Liverpool e descritto in un articolo della Royal Society of Chemistry. “Il nostro ricercatore programmabile – spiega Benjamin Burger dell’Universita’ di Liverpool – puo’ funzionare autonomamente, e questo ci consente di eseguire gli esperimenti direttamente da casa e di velocizzare notevolmente le scoperte scientifiche”. La strategia elaborata dal team di scienziati si basa sul lavoro sinergico di robotica, intelligenza artificiale e informatica avanzata, implementate in modo da consentire ai ricercatori di proseguire gli studi nonostante l’emergenza sanitaria e l’isolamento. “In un momento particolare come questo ... Leggi su ildenaro

