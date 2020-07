Incidente stradale nel piemontese: muore un motociclista (Di lunedì 6 luglio 2020) Incidente stradale nel piemontese, morto un motociclista. E’ accaduto tra Ivrea e Bollengo, sull’ex stradale 228. I dettagli Incidente stradale letale quello accaduto oggi pomeriggio nel piemontese, morto un motociclista in uno scontro sull’ex strada statale tra Ivrea e Bollengo. Uno schianto terribile quello tra un motoveicolo ed una vettura ed a farne le spese è stato il centauro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari accorsi sul posto in modo rapido e tempestivo. Provata per alcuni minuti anche la rianimazione attraverso il massaggio cardiaco prima di arrendersi all’evidenza. Sul posto era arrivato perfino l’elisoccorso del 118, inutile a quel punto, per l’uomo. Al momento restano ancora tutte da chiarire le cause della vicenda. Le forze dell’ordine arrivate sul posto dovranno ora indagare e capire ... Leggi su bloglive

Tre coratini coinvolti in un incidente stradale nel brindisino CoratoLive Alex Zanardi, ultime notizie: intervento cranio-facciale, le condizioni

Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico: queste le ultime notizie dal policlinico Le Scotte di Siena, dove è ricoverato il campione. Tutti fanno il tifo per lui, tutti sono co ...

Zanardi, terzo intervento chirurgico: "Condizioni stabili ma gravi dal punto di vista neurologico"

Alex Zanardi è stato sottoposto al terzo intervento chirurgico dopo il terribile incidente del 19 giugno lungo la strada provinciale 146, nel comune di Pienza, mentre stava partecipando alla staffetta ...

