I giochi Ps5 e Xbox Series X costeranno 10 euro in più (Di lunedì 6 luglio 2020) (Foto: Microsoft / Sony)Quanto costeranno mediamente i giochi per Ps5 e Xbox Series X? Le previsioni degli analisti non fanno sorridere troppo perché si prevede un rialzo fino a 10 dollari ossia 9 euro rispetto a quelli per Ps4 e Xbox One. Eppure ci sono voci in totale contrasto che vedrebbero un trend sorprendentemente opposto, per diverse plausibili motivazioni. Partiamo dall’ipotesi negativa e, purtroppo, più probabile ossia il prezzo medio dei videogiochi per le future generazioni che aumenterà di 10 dollari (9 euro circa). La prima causa è dovuta alla curva di crescita dei cartellini dei giochi che – di generazione in generazione – ha seguito un comportamento simile con 60 dollari (55 euro circa) di prezzo medio nel 2005 che sono diventati 70 dollari (63 euro circa) con le attuali Ps4 e Xbox One. In secondo luogo, il costo dello ... Leggi su wired

