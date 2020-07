**Governo: via libera Cdm a Pnr e assestamento bilancio** (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, cominciato a tarda sera, ha dato già il disco verde al Programma nazionale di riforme e al ddl di assestamento di bilancio e al rendiconto di Stato. I lavori della riunione procedono spediti, sono infatti già stati approvati i primi articoli del dl semplificazioni, riferiscono fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : **Governo via Francia, al via il nuovo governo. Le Maire resta all’Economia Il Sole 24 ORE La coalizione non c’è, Pd e 5 Stelle costretti a stringersi a Conte

Se Dario Franceschini, capodelegazione del Pd al governo, e Stefano Buffagni, influente parlamentare 5S, avessero coordinato le due interviste con le quali, su due grandi quotidiani, hanno cercato ier ...

Decreto Semplificazioni, l’accordo nel Cdm. Dalle regole per gli appalti alla nomina entro l’anno dei commissari per le grandi opere

Opere di rilevanza nazionale e “modello Genova” – Uno dei punti più caldi della discussione riguardava l’estensione del cosiddetto “modello Genova” a tutte quelle grandi opere rimaste impantanate negl ...

