Giuliano Sangiorgi all'Huffpost ricorda Ennio Morricone: "Era più di mille robot e centomila navi spaziali" (Di lunedì 6 luglio 2020) via GIPHYScrive all’Huffpost Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, un ricordo del maestro Ennio Morricone, scomparso oggi. C’è un bambino con gli occhi neri e giganti, sgranati e infiniti su uno schermo del cinema, un televisore così grande mai visto prima, e in sottofondo una musica celestiale, mai sentita prima anche quella, che anche se non ci fosse stato quel bambino stesso in scena, lo si sarebbe comunque visto a occhi chiusi. Potenza della musica, la musica visionaria di Ennio Morricone, sulle immagini indimenticabili di un grande regista come Tornatore per il suo “Nuovo cinema paradiso”.Dall’altra parte dello schermo, si ripetono altri due occhi neri, come in un loop da feedback. I miei, di bambino.Due occhi neri, curiosi e sbalorditi davanti a così tanta bellezza, quasi indecifrabile per un bambino di una manciata di ... Leggi su huffingtonpost

