Giannini | su arrivi dal Bangladesh deve intervenire Regione Lazio

Roma – "Piu' che i soliti bollettini inutili sui nuovi contagi, l'assessore regionale alla Sanita', D'Amato, solleciti il presidente della Regione nonche' socio di maggioranza del governo nazionale, a prendere tutti i provvedimenti del caso per impedire nuovi pericolosi focolai di Covid 19 'grazie' agli ingressi scriteriati degli ultimi giorni di cittadini provenienti dal Bangladesh". È quanto afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere della Lega alla Regione Lazio. "O si bloccano i voli da quelle zone- aggiunge- o si fanno tamponi a tappeto negli aeroporti con tanto di successiva quarantena obbligatoria. Inoltre, auspico che si mettano in opera da subito controlli serrati nel quartiere Esquilino di Roma dove, ad oggi, tra attivita' commerciali e abitazioni, risiede un numero non ben quantificato di

Regione, Giannini (lega): Zingaretti ultimo in graduatoria tra governatori da tre anni e non da oggi

NewTuscia – ROMA – "Per chi ha vissuto in questi anni la realtà della nostra Regione da vicino, non doveva certo attendere la classifica dei governatori pubblicata dal Sole 24 Ore nella quale si attes

