Covid-19, esplode un focolaio nei salumifici del Mantovano (Di lunedì 6 luglio 2020) Cresce la tensione per alcuni focolai di Covid che si sono manifestati negli ultimi giorni nel Mantovano. L’ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana. Ma si riscontrano casi anche in un’attività dello stesso genere a Dosolo. Al momento sono cinque le attività in cui si è sviluppato il contagio. Si tratta di macelli e salumifici che contano un totale di 68 dipendenti positivi. Tamponi e un ricovero La più recente segnalazione dell’Ats Valpadana (la ex Asl di Mantova) arriva da un salumificio. Le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti. Uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. Macello chiuso, sanificazione L’esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel ... Leggi su velvetgossip

Cresce la tensione per alcuni focolai di Covid che si sono manifestati negli ultimi giorni nel Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana. Ma si riscontrano casi anche in un'attività ...