Coronavirus, aumentano i casi in Irpinia: si teme nuovo focolaio (Di lunedì 6 luglio 2020) aumentano i casi da Coronavirus nella zona d’Irpinia. Sono nove quelli registrati nelle ultime 48 ore, si temono nuovi focolai Nella zona d’Irpinia, sono stati registrati alcuni nuovi casi da Coronavirus nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si tratterebbe principalmente di persone rientrate da paesi esteri. Solo nelle ultime 48 ore, sono 9 i … L'articolo Coronavirus, aumentano i casi in Irpinia: si teme nuovo focolaio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - fattoquotidiano : Coronavirus – I dati: aumentano ancora i nuovi casi, 235 in 24 ore. Ma cala il numero dei tamponi effettuati. Altri… - Noiconsalvini : #CORONAVIRUS, AUMENTANO I CONTAGI IN LIBIA ED È ALLARME SBARCHI: OCEAN VIKING VERSO LAMPEDUSA CON 180 MIGRANTI - sirio_anna : RT @NuovoUniverso: Europa: Le morti per coronavirus aumentano - NuovoUniverso : Europa: Le morti per coronavirus aumentano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva Fanpage.it Coronavirus Roma, bollettino Spallanzani: 85 ricoveri, 42 positivi e 4 in terapia intensiva

Il bollettino dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di lunedì 7 luglio registra 85 ricoveri, 42 pazienti positivi al coronavirus, di cui 4 in terapia intensiva, che necessitano di supporto respiratorio. Q ...

Il 55% degli italiani non va in ospedale per paura di contagiarsi

Più della metà (55%) degli italiani ha paura di andare al pronto soccorso e in ospedale per il rischio di ammalarsi di Covid-19. Lo stesso timore si concretizza anche quando si tratta di visitare un m ...

Il bollettino dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di lunedì 7 luglio registra 85 ricoveri, 42 pazienti positivi al coronavirus, di cui 4 in terapia intensiva, che necessitano di supporto respiratorio. Q ...Più della metà (55%) degli italiani ha paura di andare al pronto soccorso e in ospedale per il rischio di ammalarsi di Covid-19. Lo stesso timore si concretizza anche quando si tratta di visitare un m ...