Bufera in Polonia: gli ultras del Lech Poznan incitano i tifosi con una coreografia di Escobar (Di lunedì 6 luglio 2020) Bufera sugli ultras polacchi del Lech Poznan che durante il derby contro la Legia Varsavia di sabato scorso hanno messo in atto un comportamento singolare: fumogeni, nessun distanziamento nonostante le regole in vigore per il Covid-19 e una coreografia raffigurante Pablo Escobar, accompagnata da uno striscione piuttosto forte: “Palla o piombo”. Una questione di morte, in pratica, culminata con la vittoria del Lech per 2-1. Leggi su sportface

