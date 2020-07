Brillante Piazza Affari (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.777,1 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,71%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +170 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,23%. Tra gli indici di Eurolandia decolla Francoforte, con un importante progresso dell’1,51%, in evidenza Londra, che mostra un forte incremento dell’1,90%, e svetta Parigi che segna un importante progresso dell’1,51%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell’1,67%; sulla stessa linea, ... Leggi su quifinanza

BORSA MILANO in forte rialzo in avvio con banche e auto

INDICE RIC ORE 9,15 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.162,64 +2,2 19.726,65 Allshare 21.961,10 +2,05 21.519,26 Banche 7.263,17 +3,64 7.008,30 Oil & Gas 11.815,01 +2,46 11.530,80 Aut & PR 196,468,58 +2,3 ...

