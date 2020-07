Al via Brooklyn Nine-Nine su Italia1, l’irriverente police comedy da non perdere: la programmazione dal 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Una delle comedy più apprezzate degli ultimi anni è in arrivo sul piccolo schermo e in chiaro. Sbarca Brooklyn Nine-Nine su Italia1, l'irriverente serie firmata Dan Goor e Michael Schur (già dietro al successo di The Office e The Good Place).Ambientata in un fittizio distretto di New York, la comedy racconta le vicende di un gruppo di agenti di polizia tra scene d'azione, tanto umorismo e battute intelligenti. Protagonista è Jake Peralta, un detective di talento ma dai modi di fare infantili; spesso coinvolge i suoi colleghi in scherzi e giochi che animano il distretto. Tutto sta per cambiare con l'arrivo del nuovo capitano, il severo Raymond Holt, giunto con l'intento di ristabilire l'ordine tra i suoi agenti.La storia del fenomeno Brooklyn Nine-Nine è un vero e proprio caso mediatico. Cancellata da Fox nel 2018, al termine di cinque stagioni, ... Leggi su optimagazine

