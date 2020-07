Addio a Ennio Morricone, il compositore immortale (Di lunedì 6 luglio 2020) È un lutto destinato a lasciare un vuoto incolmabile. È giunta ora notizia della scomparsa di Ennio Morricone, compositore, musicista, direttore d’orchestra di fama internazionale che indelebilmente segnato con le sue note la storia della musica e del cinema, creando colonne sonore destinate ad essere immortali. E’ morto nella notte in una clinica romana a seguito di una caduta. Il premio Oscar Ennio Morricone aveva 91 anni e qualche giorno fa si era rotto il femore. Ennio Morricone, colonna sonora del cinema Per un pugno di dollari, Nuovo Cinema Paradiso, Gli intoccabili, La leggenda del pianista sull’oceano: cult del cinema che con le loro colonne sonore hanno toccato l’apice dell’immortalità e dietro, la mente, è sempre stata lui: Ennio Morricone. Il celebre compositore, pilastro portante della musica mondiale, si ... Leggi su thesocialpost

Il grande compositore, due volte premio Oscar, è spirato in una clinica di Roma per le conseguenze di una caduta. Il suo grande amore per la Toscana ROMA — Dopo Ezio Bosso l'Italia perde un altro giga ...E’ morto nella notte in una clinica romana Ennio Morricone. Aveva 92 anni. Il compositore Premio Oscar era caduto e si era rotto il femore, un incidente che gli è stato fatale. Vincitore di due Oscar, ...