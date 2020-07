Zingaretti: "Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa" (Di domenica 5 luglio 2020) "Grazie ad Andrea Orlando che ha detto la verità" . Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "E anche se c'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriamo. Andiamo avanti insieme a elettori, militanti, amministratori e dirigenti grazie ai quali il Pd è più forte, un partito pluralista unito, unitario, casa dei riformisti italiani. Insostituibile pilastro di qualsiasi ipotesi alternativa alle destre". "Qualcuno aveva altri obiettivi e continua a picconare dal salotto di casa con i tweet, ma hanno fallito e continueremo a combattere con la nostra gente non per 'parlar'" di cambiamento ma per realizzarlo. Ora lavoro e scuola. Prima l'Italia e prima le persone. p. s. andrea ha ragione anche su un altro punto solo il delirio di alcuni puo' esaltare la degenerazione delle divisioni, litigi e ... Leggi su agi

fisco24_info : Zingaretti: 'Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa': 'Grazie ad Andrea Orlando che ha d… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Zingaretti: 'Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa' - SignorAldo : RT @Agenzia_Italia: Zingaretti: 'Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa' - Agenzia_Italia : Zingaretti: 'Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa' - FranchiniGiuse1 : @vfeltri A me sembra che sia la sx una manica di sfigati che deve chiedere aiuto alla magistratura ed avere un Csp… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Basta Zingaretti: "Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa" AGI - Agenzia Italia Zingaretti: "Basta divisioni. C'è chi continua a picconare dal salotto di casa"

"Grazie ad Andrea Orlando che ha detto la verità" . Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "E anche se c'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriam ...

De Luca vola nei sondaggi ma il Pd teme i transfughi

La Campania è il simbolo dell’occasione mancata in quanto ad alleanze tra 5S e Pd sui territori. È anche una delle due sole regioni in cui il centrosinistra, allo stato dei fatti, corre per vincere. L ...

"Grazie ad Andrea Orlando che ha detto la verità" . Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "E anche se c'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriam ...La Campania è il simbolo dell’occasione mancata in quanto ad alleanze tra 5S e Pd sui territori. È anche una delle due sole regioni in cui il centrosinistra, allo stato dei fatti, corre per vincere. L ...