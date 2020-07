Usa, continuano le proteste: rovesciata statua di Colombo a Baltimora (Di domenica 5 luglio 2020) Continua la tensione negli Usa, con nuove proteste stavolta a Baltimora. Qui, un gruppo di giovani manifestanti ha rovesciato la statua di Colombo. continuano negli Usa le proteste, con i manifestanti che hanno come mirino principale quelli che sono stati i simboli della nascita del paese. Infatti nella giornata di ieri, un gruppo di giovani … L'articolo Usa, continuano le proteste: rovesciata statua di Colombo a Baltimora proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

