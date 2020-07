Scuola e covid-19: test seriologici e molecolari (Di domenica 5 luglio 2020) Il Ministro Della Salute Roberto Speranza annuncia che prima del rientro a Scuola fissato a Settembre dovranno essere effettuati molteplici test. In primis, quello sierologico, per chi lavora nelle strutture scolastiche. test molecolari invece per gli studenti. Il vertice del dicastero della Salute sottolinea che urge un piano straordinario di investimenti e che il MES rappresenta una buona opportunità. Secondo il Ministro, è fondamentale recuperare una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con la Scuola. Speranza inoltre sollecita anche le Regioni a collaborare per avere un quadro chiaro della situazione. Inasprimento delle conseguenze per chi non si cura Roberto Speranza annuncia una imminente stretta su chi decide di sottrarsi alle cure. Se una persona dovesse risultare positiva al covid-19 e scientemente decide di non restare in ... Leggi su quotidianpost

