Scottatura, 5 rimedi per non far spellare la pelle (Di domenica 5 luglio 2020) Non ci stancheremo mai di dirvelo: il sole, con i suoi raggi UVA e UVB fanno male e invecchiano la pelle. Ecco perché è fondamentale indossare su viso e corpo, anche in città, uno scudo capace di scongiurare scottature, irritazioni, macchie e la formazione di basagliomi. Forse non tutti (ancora) sanno che una semplice Scottatura solare non solo fa spellare la pelle. Produce addirittura centinaia di migliaia di mutagenesi nelle basi del DNA, modificandone così la struttura. E per chi non è ben informato, e sta cercando di scacciare una brutta ustione post-weekend al sole, ecco cinque rimedi da adottare. Ogni volta che uscite di casa, anche se siete in città, indossate una protezione solare. La pelle non solo va protetta ma anche rinforzata e sempre idratata. Per questo uno scudo contro i raggi solari è fondamentale. Un esempio è la ... Leggi su gqitalia

Dall'olio essenziale di lavanda al gel di aloe vera, dall'aceto di mele alla farina di avena: sono solo alcuni tra i tanti rimedi naturali contro scottature solari che puoi utilizzare per la tua pelle ...

Tintarella e bagni di sole sono un richiamo irresistibile nelle belle giornate di caldo che finalmente sono arrivate. Dopo il lungo lockdown, nel quale siamo rimasti forzatamente chiusi in casa propri ...

