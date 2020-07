Rosy Abate 2 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica (Di domenica 5 luglio 2020) Rosy Abate 2 dove vedere. Da domenica 28 giugno 2020 torna in replica la seconda stagione della fiction con protagonista Giulia Michelini. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TUTTO SU #Rosy Abate Rosy Abate 2 dove vedere le puntate in tv e replica La fiction Rosy Abate 2 va in onda da domenica 28 giugno 2020 in onda in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20 circa. Lo spin off di Squadra Antimafia è composto da 5 puntate dirette da Beniamino Catena. Rosy Abate 2 streaming Inoltre, per Rosy Abate 2 streaming ogni episodio è disponibile in replica on demand gratuito nella sezione video dedicata alla fiction sul sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per le repliche di Rosy Abate ... Leggi su cubemagazine

