‘Rom e topi’, la rete contro Salvini (Di domenica 5 luglio 2020) Matteo Salvini a Roma, l’accostamento tra rom e topi non piace alla rete. Polemiche sui social per le parole del leader della Lega. Matteo Salvini torna a riprendersi le piazze e lo fa con il suo carisma, con i suoi modi di fare e di ragionare che coinvolgono buona parte della popolazione. Stando ai sondaggi, la maggioranza degli italiani. E questo da anni. Il leader della Lega, insieme con gli alleati del Centrodestra, torna a Roma, questa volta in una piazza dove vigono le regole anti-coronavirus. Questo per evitare le polemiche del day after. E invece le polemiche arrivano lo stesso, questa volta per le dichiarazioni di Salvini, che sulla rete si ritrova a dover fare i conti con le accuse di razzismo. Matteo Salvini, ‘La Capitale non può essere ricordata per i rom, per i topi, gli autobus incendiati e le buche’ “La Capitale non ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista - pietroraffa : #Salvini, nel comizio di oggi, ha messo sullo stesso piano i rom e i topi. Questo è razzismo. Non c'è altro modo… - mattiafeltri : Salvini mette insieme topi e rom, poi non si offenda se gli danno del razzista - LivraghiAlberto : RT @pietroraffa: #Salvini, nel comizio di oggi, ha messo sullo stesso piano i rom e i topi. Questo è razzismo. Non c'è altro modo per def… - RcCamera : RT @ivocamic: IL MAGICO MONDO DI VIRGINIA Incredibile Tollera e sponsorizza: Stabili occupati Insediamenti abusivi Campi ROM Discariche ovu… -

