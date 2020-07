Real Madrid, Zidane: «James Rodriguez? Fuori per problemi suoi» (Di domenica 5 luglio 2020) Intervistato dopo la vittoria contro l’Atletico Bilbao, Zidane ha commentato le esclusioni di James Rodriguez e Gareth Bale Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha così commentato le esclusioni di James Rodriguez e Gareth Bale contro l’Atletico Bilbao: «James è rimasto Fuori perché lo ha chiesto lui per problemi suoi ma non voglio parlarne. Per quanto riguarda Bale, ci sono giocatori qui, devo scegliere e non ha giocato per due partite. Cerchi sempre di trovare i meccanismi giusti con i giocatori. Ci sono 25 giocatori e devo lavorare con tutti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter, c'è l'annuncio: #Hakimi è un nuovo giocatore nerazzurro - acffiorentina : Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ardico Magnini. Campione d'italia nel 1956 con la… - MarcoBarzaghi : nessuna possibilità di recompra del Real Madrid per #Hakimi altra importante vittoria di Marotta e Ausilio @Sport_Mediaset - _enzenz : RT @DocStrowman: @simo140609 Con sto ragionamento il Real Madrid il Real Madrid farebbe 36 vittorie su 38 ogni anno perché hai top I top ti… - DocStrowman : @simo140609 Con sto ragionamento il Real Madrid il Real Madrid farebbe 36 vittorie su 38 ogni anno perché hai top I… -