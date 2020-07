Pagelle Napoli-Roma 2-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Napoli-Roma, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Botta e risposta al San Paolo ma ad avere la meglio è il Napoli di Gattuso. Dopo un primo tempo dalle poche emozioni, è il Napoli ad aprire le danze nella ripresa con il gol al volo di Callejon. Pareggio dei giallorossi con il gran tiro di Mkhitaryan ma è Insigne a firmare la rete del definitivo 2-1 con un meraviglioso tiro a giro sul secondo palo. VIDEO – HIGHLIGHTS Napoli-Roma 2-1 tabellino Napoli-Roma Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6.5 (18′ st Maksimovic 6), Koulibaly 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 6 (40′ st Elmas sv), Demme 6.5 (25′ st Lobotka 6), Zielinski 5.5; Callejon 7 (24′ st Lozano 6), Milik 6 (18′ st Mertens 6.5), Insigne 7.5. In panchina: Idasiak, Karnezis, Luperto, Politano, Hysaj, ... Leggi su sportface

