La Lazio crolla allo stadio Olimpico contro un Milan in grande spolvero (Di domenica 5 luglio 2020) La Lazio senza Immobile e Caicedo crolla 3-0 allo stadio Olimpico contro un Milan in grande spolvero e finisce a -7 dalla capolista Juventus. Dopo un buon avvio la squadra di casa va sotto col bel tiro da fuori di Calhanoglu (23′), reso imparabile per Strakosha dalla deviazione di Parolo. Il raddoppio, al 34′, porta la firma di Zlatan Ibrahimovic ed arriva su un calcio di rigore concesso per un tocco col braccio in area di Radu su cross di un positivo Saelemaekers. Al 53′ chiude i conti Ante Rebic, entrato in campo ad inizio secondo tempo al posto del fuoriclasse svedese. Leggi su laprimapagina

