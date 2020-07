Intera città in quarantena a causa del sesso. Focolaio e decine di contagi. Ecco cosa è successo (Di domenica 5 luglio 2020) Nuovo lockdown a causa del sesso. Il primo luglio i contagi da coronavirus sono tornati a salire e si è registrato il picco più alto di infezione degli ultimi tre mesi. In 24 ore 77 persone sono risultate positive al tampone e alcune sarebbero riconducibili all'hotel a cinque stelle, lo Stamford Plaza di Melbourne, dove le persone che provengono dall'estero trascorrono la quarantena. Secondo quanto riporta l’Agi, l'isolamento domiciliare costerebbe duemila dollari per ogni persona che rientra nel Paese, ma lo scopo della struttura sarebbe stato vanificato a causa di alcuni rapporti sessuali consumati all'interno. Sembra che le guardie giurate e gli addetti ai controlli nell’albergo abbiano intrattenuto così gli ospiti in quarantena. Questo avrebbe dato origine al Focolaio ... Leggi su howtodofor

