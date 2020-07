Inter-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Bologna, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. I nerazzurri per dare continuità e restare saldi al terzo posto, i felsinei per continuare a stupire e in qualche modo rimanere in corsa per il settimo posto. Scontro davvero affascinante e probabilmente pronostico più incerto del previsto, fischio d’inizio alle ore 17.15 di domenica 5 luglio. Inter-Bologna sarà visibile in esclusiva su Dazn con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - Inter : ?? | BUONANOTTE E anche questa sera abbiamo vinto assieme a voi, #InterFans! Grazie per il vostro sostegno... e tes… - fcin1908it : Barella in dubbio per Inter-Bologna, CdS: 'Affatticamento all'adduttore. Al suo posto...' - - FcInterNewsit : Preview Inter-Bologna - Conte rilancia Eriksen. Ballottaggio Lautaro-Sanchez -