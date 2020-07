Inter Bologna 0-0 LIVE: annullato un gol a Lukaku (Di domenica 5 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Bologna si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Bologna 0-0 MOVIOLA 12′ annullato un gol a Lukaku – Bel suggerimento in profondità di Young che pesca Lukaku spalle alla porta, il belga si aggiusta il pallone con un braccio e buca Skorupski. Rete giustamente annullata 10′ Rischio pasticcio di Dijks – Passaggio semi-scellerato di Dijks per Skorupski, che riesce ad evitare l’autogol solo in estirada. Fischio d’inizio – Si parte Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Bologna 0-0: risultato e tabellino Inter (3-4-1-2) – Handanovic, ... Leggi su calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - Inter : ?? | ALLENAMENTO Squadra al lavoro verso #InterBologna! Non ci si ferma mai ?? - DAZN_IT : Lampo anche del Bologna, che prova a spiazzare l'Inter in contropiede: Sansone trova Handanovic ? #InterBologna #Inter - NicholasD_Altea : #Bologna schiacciato nella sua metà campo. #Inter in pieno possesso palla. La vincono facile #InterBologna -