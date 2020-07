Hakimi all’Inter, il ct del Marocco approva: “Può brillare in Serie A…” (Di domenica 5 luglio 2020) L'arrivo di Achraf Hakimi all'Inter è senza dubbio un grandissimo affare di mercato. L'esterno ex Borussia Dortmund è pronto ad intraprendere un'altra esperienza, questa volta in Italia, storicamente uno dei campionati più complicati e tattici. Nonostante questo, anche il ct del Marocco Vahid Halilhodzic si è detto incredibilmente fiducioso di ciò che il giovane marocchino potrà dare all'Inter e alla Serie A.Hakimi all'Inter, la benedizione del ct del Maroccocaption id="attachment 982367" align="alignnone" width="493" Hakimi (getty images)/captionIn attesa di vederlo sfrecciare sulla corsia destra nerazzurra, il ct bosniaco, intervistato dal quotidiano locale Al Arabi Al Jadeed/The New Arab, ha espresso la sua grande soddisfazione per la decisione della stella cresciuta nel vivaio del Real Madrid di andare all'Inter: "Hakimi ha ... Leggi su itasportpress

