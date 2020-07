Fregene, uomo prova a circuire una ragazzina: salvata da una signora al supermercato (Di domenica 5 luglio 2020) Una situazione che dovrà essere assolutamente chiarita a Fregene, dove nella giornata di ieri un uomo – molto probabilmente con inclinazioni alla pedofilia – ha cercato di circuire due bambine all’interno di un noto supermercato del territorio. Sulla faccenda stanno facendo luce i Carabinieri del Comune di Fiumicino, che al momento stanno lavorando solamente su una segnalazione peraltro non esposta da altri cittadini della nota località balneare. La situazione è stata denunciata via social network dal padre della ragazzina, che ha scritto sul propri profilo: “Intorno alle 18.00 mia figlia di 13 anni stava comprando qualcosa a un noto supermercato di Fregene in via Cervia. Un uomo si avvicina a un’altra bambina e le dice che le paga la spesa e la invita a casa sua. La bambina dice; ‘No grazie!”’ Così, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

