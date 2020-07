Cristian Galella: arriva la conferma da parte dell’ex tronista (Di domenica 5 luglio 2020) Cristian Galella è tornato single le voci sulla crisi sembrano avere conferma Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non stanno più insieme, le voci di crisi giravano già da un bel po’ di tempo ma i ragazzi non avevano voluto parlare né per smentire né per confermare. Adesso arriva la conferma tanto attesa: non sono più una coppia ed il matrimonio è naufragato. A parlare è stato direttamente l’ex tronista di Uomini e Donne che lo ha fatto per tutti e due. Cristian ha spiegato che non stanno più insieme per diversi motivi che non verranno mai fuori perché ci tengono alla loro privacy. Poi ha aggiunto di parlare per tutti e due perché Tara preferisce non esprimersi in merito. Cristian Galella “le nostre strade si separano” Cristian Galella e Tara Gabrieletto fecero innamorare tutti, ... Leggi su kontrokultura

