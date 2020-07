Coronavirus, contagi in ascesa? Il nodo-mascherine, l'allarme dei farmacisti (Di domenica 5 luglio 2020) L'allerta delle istituzioni è massima, il Coronavirus non solo circola ancora, ma anche più del previsto a giudicare dalla cinquantina di focolai più o meno estesi che si sono accesi in varie zone d'Italia nel corso dell'ultima settimana. La cabina di regina del ministero alla Salute e dell'Iss continua a monitorare con attenzione, un piccolo allarme deriva dal fatto che per cinque giorni consecutivi i nuovi casi sono aumentati, anche se la situazione generale appare sotto controllo. Ciò però non significa che si debba abbassare la guardia: a riguardo un po' tutte le regioni sono preoccupate, a partire dal Veneto di Luca Zaia che adotterà un'ordinanza per tenere sotto controllo le persone contagiate e non rischiare un nuovo caso come quello dell'imprenditore 65enne di Vicenza che ha rifiutato il ricovero malgrado l'infezione. Stando alle ... Leggi su liberoquotidiano

