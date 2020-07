Chi è Vittorio Magazzù, l’attore che interpreta Leonardo figlio di Rosy Abate: curiosità e biografia (Di domenica 5 luglio 2020) Ecco chi è Vittorio Magazzù, giovane attore palermitano che interpreta il ruolo di Leonardo in ‘Rosy Abate’ Va in onda stasera 5 luglio 2020 su Canale 5 il secondo episodio della seconda serie di ‘Rosy Abate’, tra i protagonisti della fiction c’è Vittorio Magazzù, interpreta il ruolo di Leonardo, figlio della Abate. Vittorio Magazzù è un giovane attore di 22 anni, è nato nel 1997 a Palermo. Da ragazzo ha frequentato il liceo classico all’Istituto Garibaldi, dopo aver completato gli studi si è trasferito a Roma per studiare recitazione. In poco tempo ha conquistato molto successo, soprattutto grazie al ruolo di Leonardo nella miniserie ‘Rosy Abate’. Il giovane e talentuoso attore ha preso parte ad altre fiction come “Questo nostro amore 80” su Rai 1, insieme a ... Leggi su nonsolo.tv

Vittorio_Vivald : @trescotches @Michele86454851 @pisto_gol @leleadani ...si però, per rispetto di chi è morto veramente di “lupara bi… - gabrielemazzar1 : RT @beatrice_tom: Feltri ha ragione: Basta dare soldi a cani e porci mafiosi e scafisti clandestini e rom assistenzialismo a chi rimane in… - carmen_distaso : RT @albertoinfelise: Questa era per Vittorio Zucconi. La scrisse Gabrio Vaccarin (quello che ora ovviamente a Fratelli d'Italia provano a d… - back_morena : RT @albertoinfelise: Questa era per Vittorio Zucconi. La scrisse Gabrio Vaccarin (quello che ora ovviamente a Fratelli d'Italia provano a d… - vittorio_dp : @iltaccuino Buongiorno volevo sapere se il taccuino è fatto di vera pelle di fi@a, senza ragnatele però. Vergognate… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Vittorio Crisi ristorazione tra Conegliano e Vittorio Veneto: calo fatturato di oltre un milione. Oggi Treviso Spari in centro a Torre Annunziata, la vittima designata era esponente di spicco dei Gionta

Si chiama Salvatore Palumbo l'uomo ieri nel mirino dei due sicari che hanno fatto fuoco a Torre Annunziata centro, tra la folla, intorno alle 20.30. Un agguato in piena regola che solo per fortunate c ...

Roma: moria di pesci sul Tevere, i gabbiani banchettano. Esposto dei Verdi

L’impressionante spettacolo domenica mattina nel cuore della Capitale, davanti a Castel Sant’Angelo. La denuncia dei Verdi che chiedono l’immediato intervento della Protezione civile e dell’Arpa: «Ver ...

Si chiama Salvatore Palumbo l'uomo ieri nel mirino dei due sicari che hanno fatto fuoco a Torre Annunziata centro, tra la folla, intorno alle 20.30. Un agguato in piena regola che solo per fortunate c ...L’impressionante spettacolo domenica mattina nel cuore della Capitale, davanti a Castel Sant’Angelo. La denuncia dei Verdi che chiedono l’immediato intervento della Protezione civile e dell’Arpa: «Ver ...