Lazio Milan, i convocati di Inzaghi: ci sono Cataldi e Leiva (Di sabato 4 luglio 2020) In vista della partita contro il Milan, l’allenatore della Lazio Inzaghi ha diramato la lista dei convocati Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista della partita di questa sera contro il Milan ha diramato la lista dei convocati. Presente Cataldi e Leiva che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lukaku, Patric, Radu, Silva, Vavro;Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Correa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

