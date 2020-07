L’annuncio choc: Whirlpool in vendita a un euro (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Whirpool di Napoli in vendita online a solo 1 euro, questa la provocazione degli operai napoletani. “Cedesi Fabbrica di lavatrici! Disponibili incentivi Statali” così lo stabilimento Whirpool di Napoli arriva, tra ironia e rabbia, sulla nota piattaforma e-commerce di Ebay, “per info contattare il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli”. Al prezzo simbolico di solo 1 euro si può acquistare la fabbrica di elettrodomestici di Ponticelli. “Usata ma tecnologicamente avanzata” si legge sul portale di compra vendita online. La stessa, infatti, ha ricevuto proprio dall’azienda statunitense il certificato d’eccellenza. “Ottima occasione – spiega con un filo di ironia Vincenzo Accurso, operaio dello stabilimento di Napoli Est – sponsorizzata dal Governo con ... Leggi su anteprima24

